Обстріл автобуса Харків-Торецьк російськими військами: вбито сім осіб

Кілька днів не вдавалося вивезти тіла загиблих з місця розстрілу.

Російська армія 26 лютого обстріляла автобус Харків - Торецьк: загинуло сім осіб.

Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

"Стала відома точна кількість убитих в автобусі Харків - Торецьк. Це не 1 людина, як ми вважали за попередніми даними, а 7 людей", - розповів він.

За словами голови ОДА, кілька днів вороги не давали навіть вивезти тіла.

"Росіяни продовжують бити по Волновасі відносно тихо у Маріуполі після попереднього дня. Скільки там постраждалих за цю ніч, поки що сказати неможливо", - наголосив Кириленко.