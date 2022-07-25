Топ-10 вишів України: куди вступати 2022 року

Щороку перед абітурієнтами постає запитання: куди вступати, щоб отримати хорошу освіту? ТСН.ua представляє академічний рейтинг ВНЗ України, який допоможе визначитися з вибором.

Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта" в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence 16 рік поспіль розробляють рейтинг ВНЗ України. Під час складання враховуються різні фактори. Зокрема, сучасні тенденції розвитку вищої освіти (під впливом пандемії COVID-19 та повномасштабного вторгнення РФ).

Як стверджують укладачі рейтингу, він базується на незалежності та об'єктивності ранжування університетів. Також враховується і всебічна діяльність вишів, їхній рівень євроінтеграційних процесів. Вагомими чинниками, на які зверталася увага під час складання рейтингу, були: міжнародна, науково-видавнича та академічна діяльність, науково-дослідницькі досягнення та їх оцінка, порівняння сайтів вишів і те, як університети змогли досягнути 17 цілей сталого розвитку ООН.

Перше місце - Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Університет пропонує абітурієнтам 12 факультетів, серед яких: географічний, історичний, соціології, кібернетики, філософії тощо. Також тут є десять інститутів, зокрема: Філології, Міжнародних відносин, Права, Журналістики.

Вартість навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка залежить від вибору фаху, але на 2022/2023 навчальний рік ціни такі:

освіта та педагогіка - від 31,8 до 49,5 тисячі гривень;

гуманітарні науки - від 31,8 до 49,6 тисячі гривень;

соціальні та поведінкові науки - від 38 до 42 тисяч гривень.

З повним прайсом можна ознайомитися тут.

Також на сайті є інформація про правила приймання до КНУ імені Тараса Шевченка.

Друге місце - Київський політехнічний інстутит імені Ігоря Сікорського

КПІ ім. Ігоря Сікорського пропонує абітурієнтам 15 факультетів та 8 інститутів. Зокрема, тут можна знати такі інститути: аерокосмічних технологій, прикладного та системного аналізу тощо. Найбільш відомим з них є Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації.

Вартість на 2022/2023 рік на бакалавраті залежить від фаху та вибранної форми навчання:

гуманітарні науки - від 19,3 до 43,8 тисячі гривень;

природничі науки - від 13,9 до 23,9 тисячі гривень;

механічна інженерія - від 11,3 до 25 тисячі гривень.

Повну інформацію про ціни можна знайти тут.

А правила приймання до КПІ імені Ігоря Сікорського викладені на сайті.

Третє місце - Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Заклад складається з 20 факультетів та 6 інститутів. Зокрема, Каразінський банківський інститут, Навчально-науковий інститут екології, Навчально-науковий інститут комп'ютерної фізики та енергетики тощо.

Дізнатися про приймання документів до Харкіського національного університету імені В.Н. Каразіна можна тут.

Четверте місце - Національний університет "Львівська політехніка"

Він пропонує абітурієнтам 16 навчально-наукових інститутів, серед яких можна виділити Комп'ютерні науки та інформаційні технології, Енергетика та система керування, Архітектура та дизайн, Комунікації та інші.

Вартість навчального року 2022/2023 різниться залежно від фаху:

культура та мистецтво - від 17,5 до 30 тисяч гривень;

архітектура та будівництво - від 19,6 до 30 тисяч гривень;

соціальні та поведінкові науки - 27,4 тисячі гривень.

З повною інформаціією про ціни можна ознайомитися тут.

А дізнатися більше про приймання документів на сайті.

П'яте місце - Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Структура університету складається з 9 навчально-наукових інститутів. Зокрема, можна виділити Двигуни та гібридні енергетичні установки, Автоматизація та кібербезпека енергосистем, Загальна електротехніка, Турбінобудування тощо.

Вартість навчання на 2022/2023 рік залежить від вибраного фаху:

прикладна механіка - 19 860 гривень;

комп'ютерні науки - 30 470 гривень;

психологія - 33 520 гривень.

Всю інформацію про ціни можна знайти тут.

А про приймання документів до Харківського політехнічного інституту можете прочитати на сайті.

Шосте місце - Сумський державний університет

Заклад пропонує абітурієнтам кілька факультетів та інститутів. Зокрема, можна виділити Навчально-науковий інститут права та Навчально-науковий медичний інститут.

Про приймання до Сумського державного університету можна прочитати на сайті.

Сьоме місце - Львівський національний університет імені Івана Франка

У закладі працює 19 факультетів, зокрема, економічний, біологічний, журналістики, іноземних мов, прикладної інформатики і математики, педагогічної освіти тощо.

Вартість навчання на 2022/2023 рік різниться залежно від факультету:

біологічний - від 26 006 до 28 826 гривень;

економічний - від 27 436 до 33 033 гривень;

іноземних мов - від 33 033 до 38 715 гривень.

Більше про ціни можна дізнатися тут.

А прочитати про правила приймання до Львівського національного університету імені Івана Франка можна на сайті.

Восьме місце - Національний університет біоресурсів і природокористування України

НУБіП пропонує 13 факультетів (серед них можна виділити інформаційних технологій, харчових технологій, захисту рослин тощо) і три інститути.

В залежності від вибранного факультету змінюється і вартість навчання на 2022/2023 рік:

факультет ветеринарної медицини - 30 530 гривень;

факультет інформаційних технологій - 29 980 гривень;

гуманітарно-педагогічний факультет - від 21 090 гривень до 30 680 гривень.

Більше про ціни дізнавайтеся тут.

А правила приймання викладені на сайті.

Дев'яте місце - Харківський національний університет радіоелектроніки

Він пропонує абітурієнтам 7 факультетів: комп'ютерних наук, комп'ютерної інженерії та управління, автоматики і комп'ютерних технологій, інформаційно-аналітичних технологій та менеджменту, інфокомунікацій, електронної та біомедичної інженергії, інформаційних радіотехнологій та технічного захисту інформації.

Вартість навчання 2022/2023 навчального року залежить від фаху:

економіка - 17,9 тисячі гривень;

метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка - 14,9 тисячі гривень.

Щоб дізнатися більше про ціни, переходьте за посиланням.

А більше про правила приймання абітурієнтів викладено на сайті.

Десяте місце - Дніпровський національний університет імені Гончара

Заклад складається з 14 факультетів. Зокрема, економіки, хімічного, фізико-технічного, психології та спеціальної освіти тощо.

Вартість навчання на 2022/2023 навчальний рік залежить від факультету:

біолого-екологічний - 18 тисяч гривень;

української й іноземної філології та мистецтвознавства - від 18 тисяч гривень до 22 тисяч гривень.

Про ціни можна також дізнатися тут.

Правила приймання до Дніпровського національного університету імені Гончара опубліковано на сайті.