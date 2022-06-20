У Херсоні окупанти викрали списки виборців

Персональні дані виборців можуть бути використані ворогом для організації псевдореферендуму для зміни територіальних меж України.

У тимчасово окупованому місті Херсон представники окупаційної влади увірвалися до Державного архіву Херсонської області та викрали виборчу документацію зі списками виборців за 2019 рік.

Про це повідомили у поліції Херсонської області.

"За попередньою версією, персональні дані виборців міста Херсона та області можуть бути використані окупантами для організації псевдореферендуму для зміни територіальних меж України", - заявили правоохоронці.

Повідомлення про злочин надійшло від представника Державного архіву Херсонської області. За його словами, до приміщення архіву прийшли троє невстановлених чоловіків, які мали посвідчення працівника новоствореної окупаційною владою російської федерації "Військово-цивільної адміністрації Херсонської області".

Окупанти погрожували працівникам установи застосуванням автоматичної зброї, таким чином вони незаконно вилучили з архіву 15 коробок з виборчою документацією. Там були і списки виборців з чергових виборів Президента України у 2019 році. Нехтуючи всіма нормами і законами, представники окупаційної влади у такий спосіб намагаються зімітувати волевиявлення жителів Херсонщини та прискорити узаконення своєї влади.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.110 Кримінального кодексу України "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України". Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

Раніше стало відомо, що найближчими тижнями наступи української армії будуть ще більше загрожувати російським окупантам в Херсонській та Запорізькій областях.

Аналітики ISW вважають, що окупанти стягують війська до області для захисту від безперервних контратак України на Мелітополь, які можуть загрожувати російському контролю над містом.

Читайте також: