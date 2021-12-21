У Києві пройдуть перші в Україні кібернавчання НАТО

Столиця прийме представників усіх країн Альянсу.
На початку 2022 року в Києві пройдуть навчання НАТО з кібербезпеки.
Про це під час онлайн-брифінгу заявила віце-премʼєрка Ольга Стефанішина, пише Європейська правда.
"На початку року в Україні вперше пройдуть навчання НАТО з кібербезпеки. Вони пройдуть у Києві, який прийме представників усіх країн Альянсу", — заявила вона.
За словами віце-премʼєрки, це будуть перші навчання НАТО, що пройдуть саме в Україні.
"І це особливо важливо у контексті тих загроз, що стоять перед Україною", — наголосила Стефанішина.
Нагадаємо, видання New York Times повідомило, що начебто Британія та США таємно відправили до Україну експертів з кібервійни, щоб краще підготувати українських фахівців до хакерських атак із боку Росії.
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