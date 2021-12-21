В Киеве пройдут первые в Украине киберобучения НАТО

Столица примет представителей всех стран Североатлантического союза.
В начале 2022 года в Киеве пройдут учения НАТО по кибербезопасности.
Об этом во время онлайн-брифинга заявила вице-премьер Ольга Стефанишина, пишет Европейская правда.
"В начале года в Украине впервые пройдут учения НАТО по кибербезопасности. Они пройдут в Киеве, который примет представителей всех стран Альянса", — заявила она.
По словам вице-премьера, это будут первые учения НАТО, которые пройдут именно в Украине.
"И это особенно важно в контексте стоящих перед Украиной угроз", — подчеркнула Стефанишина.
Напомним, издание New York Times сообщило, что якобы Британия и США тайно отправили в Украину экспертов по кибервойне, чтобы лучше подготовить украинских специалистов к хакерским атакам со стороны России.
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