В Киеве пройдут первые в Украине киберобучения НАТО

В Киеве пройдут первые в Украине киберобучения НАТО

Столица примет представителей всех стран Североатлантического союза.

В начале 2022 года в Киеве пройдут учения НАТО по кибербезопасности.

Об этом во время онлайн-брифинга заявила вице-премьер Ольга Стефанишина, пишет Европейская правда.

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"В начале года в Украине впервые пройдут учения НАТО по кибербезопасности. Они пройдут в Киеве, который примет представителей всех стран Альянса", — заявила она.

По словам вице-премьера, это будут первые учения НАТО, которые пройдут именно в Украине.

"И это особенно важно в контексте стоящих перед Украиной угроз", — подчеркнула Стефанишина.

Напомним, издание New York Times сообщило, что якобы Британия и США тайно отправили в Украину экспертов по кибервойне, чтобы лучше подготовить украинских специалистов к хакерским атакам со стороны России.

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