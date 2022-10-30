У Рівному деякі райони міста залишилися без світла.
У Рівному сталося аварійне відключення світла.
Про це повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк.
"ПрАТ "Рівнеобленерго" повідомляє про аварійне відключення світла: район Грабника, центр міста, район ТзОВ "Рівнеобленерго". Аварійна бригада ТзОВ "Рівнеобленерго" працює. Для того, аби підтримати енергосистему, прошу всіх зменшити споживання електроенергії до мінімуму — не вмикати енергоємні прилади, максимально знизити споживання електроенергії", - написав він.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський повідомив, що вчора, 29 жовтня було вже суттєво менше стабілізаційних та аварійних відключень електроенергії. Тим не менш, необхідність у відключенні від енергопостачання ще зберігається.
Нагадаємо, що відключення світла в Україні ділять на аварійні та стабілізаційні. Аварійні відключення неможливо передбачити, тому графіків щодо них не існує.
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