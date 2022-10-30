В Ровно произошло аварийное отключение света.

Об этом сообщил городской голова Ровно Александр Третьяк.

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"ЧАО "Ровнооблэнерго" сообщает об аварийном отключении света: район Грабника, центр города, район ЧАО "Ровнооблэнерго". Аварийная бригада ЧАО "Ровнооблэнерго" работает. Для того чтобы поддержать энергосистему, прошу всех уменьшить потребление электроэнергии до минимума — не включи, максимально снизить потребление электроэнергии", – написал он.

Напомним, что Владимир Зеленский сообщил, что вчера, 29 октября , было уже существенно меньше стабилизационных и аварийных отключений электроэнергии. Тем не менее, необходимость в отключении от энергоснабжения еще сохраняется.

Напомним, что отключение света в Украине делится на аварийные и стабилизационные. Аварийные отключения невозможно предусмотреть, поэтому графиков по ним не существует.

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