Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Ровно произошло аварийное отключение света

Дата публикации
Просмотры
584
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Ровно произошло аварийное отключение света

В Ровно некоторые районы города остались без света.

В Ровно произошло аварийное отключение света.

Об этом сообщил городской голова Ровно Александр Третьяк.

"ЧАО "Ровнооблэнерго" сообщает об аварийном отключении света: район Грабника, центр города, район ЧАО "Ровнооблэнерго". Аварийная бригада ЧАО "Ровнооблэнерго" работает. Для того чтобы поддержать энергосистему, прошу всех уменьшить потребление электроэнергии до минимума — не включи, максимально снизить потребление электроэнергии", – написал он.

Напомним, что Владимир Зеленский сообщил, что вчера, 29 октября , было уже существенно меньше стабилизационных и аварийных отключений электроэнергии. Тем не менее, необходимость в отключении от энергоснабжения еще сохраняется.

Напомним, что отключение света в Украине делится на аварийные и стабилизационные. Аварийные отключения невозможно предусмотреть, поэтому графиков по ним не существует.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
584
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация