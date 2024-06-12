У Тисі виявили тіло чоловіка – що відомо

Тиса забрала життя ще однієї людини.

На Закарпатті у річці Тиса прикордонники 12 червня виявили тіло чоловіка без ознак життя під час патрулювання українсько-угорської ділянки кордону.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Повідомляється, що тіло загиблого винесло течією до українського берега. На місце події викликали співробітників ДСНС та Національної поліції. Особа загиблого наразі встановлюється.

У ДПСУ зазначили, що це вже 35-й такий випадок від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, у Чернівецькій області затриманих під час спроби незаконного перетину кордону чоловіків доправлятимуть одразу до ТЦК.

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