У Житомирі прогримів вибух (фото, відео)

Внаслідок ворожого авівудару зруйновані будинки, пошкоджено лікарню.

У Житомирі ввечері 1 березня стався вибух у районі Богунія біля житлового масиву.

Як повідомляє Суспільне.Житомир, вибухів було декілька.

"1 березня о 22:16 у Житомирі оголосили тривогу з повітря, яка тривала до 22:42. За цей час по місту здійснили обстріл. Було чути кілька вибухів", – йдеться у повідомленні.

Згодом надзвичайники повідомили, що внаслідок авіаудару по Житомиру були пошкоджені житлові будинки.

"Наслідки російського авіанальоту. Пошкоджені житлові будинки, приватний сектор. Рятувальники розбирають завали та ліквідовують пожежу. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється", ­– повідомили в ДСНС житомирської області.

"Щойно в житловий будинок на вулиці Саборова поруч з нашою другою лікарнею влучила авіаційна бомба. Бомб було декілька. Будинок вщент зруйнований. В лікарні повністю вибило всі вікна, двері. Кількість потерпілих уточнюємо. Працюють пожежники, ДСНС і всі, хто небайдужий до нашого міста Житомира. Спокійної ночі сьогодні не буде", ­– розповів мер Житомира Сергій Сухомлин.

У мережі також опублікували нечітке відео вибуху.