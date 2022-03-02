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В Житомире прогремел взрыв (фото, видео)

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В Житомире прогремел взрыв (фото, видео)

В результате вражеского авиудара разрушены дома, повреждена больница.

В Житомире вечером 1 марта произошел взрыв в районе Богуния возле жилмассива.

Как сообщает Суспильне. Житомир, взрывов было несколько.

"1 марта в 22:16 в Житомире объявили тревогу с воздуха, которая длилась до 22:42. За это время по городу произвели обстрел. Было слышно несколько взрывов", – говорится в сообщении.

Позже чрезвычайники сообщили, что в результате авиаудара по Житомиру были повреждены жилые дома.

"Последствия российского авианалета. Пораженные жилые дома, частный сектор. Спасатели разбирают завалы и ликвидируют пожар. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", – сообщили в ГСЧС житомирской области.

"Только что в жилой дом на улице Саборова рядом с нашей второй больницей попала авиационная бомба. Бомб было несколько. Дом полностью разрушен. В больнице полностью выбило все окна, двери. Количество пострадавших уточняем. Работают пожарные, ГСЧС и все, кто неравнодушен к нашему городу Житомиру. Спокойной ночи сегодня не будет", – рассказал мэр Житомира Сергей Сухомлин.

В сети также опубликовали нечеткое видео взрыва. Подробности пока не известны.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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