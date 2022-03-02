В Житомире прогремел взрыв (фото, видео)

В результате вражеского авиудара разрушены дома, повреждена больница.

В Житомире вечером 1 марта произошел взрыв в районе Богуния возле жилмассива.

Как сообщает Суспильне. Житомир, взрывов было несколько.

"1 марта в 22:16 в Житомире объявили тревогу с воздуха, которая длилась до 22:42. За это время по городу произвели обстрел. Было слышно несколько взрывов", – говорится в сообщении.

Позже чрезвычайники сообщили, что в результате авиаудара по Житомиру были повреждены жилые дома.

"Последствия российского авианалета. Пораженные жилые дома, частный сектор. Спасатели разбирают завалы и ликвидируют пожар. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", – сообщили в ГСЧС житомирской области.

"Только что в жилой дом на улице Саборова рядом с нашей второй больницей попала авиационная бомба. Бомб было несколько. Дом полностью разрушен. В больнице полностью выбило все окна, двери. Количество пострадавших уточняем. Работают пожарные, ГСЧС и все, кто неравнодушен к нашему городу Житомиру. Спокойной ночи сегодня не будет", – рассказал мэр Житомира Сергей Сухомлин.

В сети также опубликовали нечеткое видео взрыва. Подробности пока не известны.