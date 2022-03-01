Шольц обвинил Путина в преступлениях против украинского народа

Канцлер Германии назвал войну в Украине "поворотным моментом для Европы и западного мира".

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал действия президента России Владимира Путина против Украины преступлением и призвал российского лидера к немедленному прекращению боевых действий в нашей стране.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.

"Я хочу, чтобы он [Путин] вернул российских солдат в Россию и снова сел за стол диалога. Кровопролитие должно остановиться. Владимир Путин совершает преступление против украинского народа", — сказал Шольц.

По его словам, война в Украине стала "возвратным моментом для Европы и западного мира".

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"Это будут очень драматические времена. Картины со многими погибшими и ранеными, разрушенными зданиями и инфраструктурой, которые нам пришлось оплакивать, – это только начало того, что, скорее всего, произойдет", – заметил Шольц.

Канцлер ФРГ отметил, что принятые Брюсселем в ответ на российское вторжение санкции против Москвы демонстрируют жесткую поддержку Киева со стороны Евросоюза. "Мы продолжим поддерживать Украину в борьбе против неоправданного нападения", – заверил политик.

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель поддержал своего германского коллегу. "Это наша проклятая обязанность отстаивать украинский народ. Вы не забыты. Вы не одиноки", — эмоционально сказал он, обращаясь к украинцам

"Мы должны продолжать наши дипломатические усилия. Мы должны добиться прекращения огня, и без переговоров это будет невозможно", – добавил премьер-министр Люксембурга.