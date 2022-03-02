Під час обстрілів Маріуполя паспорт врятував життя 16-річного хлопця

Під час обстрілів Маріуполя паспорт врятував життя 16-річного хлопця

Хлопець перебуває у лікарні, його прооперували.

Під час обстрілів російськими окупантами міста Маріуполь Донецької області паспорт врятував життя 16-річному українцю. Внаслідок ворожих обстрілів хлопець отримав травми, але вижив завдяки щасливому випадку.

Про це написав на своїй сторінці в Instagram журналіст американського видання Associated Press.

У документі маріупольця застряг шматок шрапнелю - артилерійський снаряд основного призначення. Повідомляють, що хлопець перебуває у лікарні, його прооперували. Наразі українець бореться за життя.