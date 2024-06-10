В Україні перейменують два міста: що відомо

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування відхилив пропозицію підкомітету з питань деколонізації щодо скасування перейменування міст Южне та Южноукраїнськ в Одеській та Миколаївській областях.

Таке рішення ухвалили народні депутати під час засідання комітету в онлайн-форматі, передає "Укрінформ".

Голова підкомітету з питань деколонізації Роман Лозинський, нагадав, що раніше комітет рекомендував перейменувати міста Южне та Южноукраїнськ, однак після звернень органів місцевого самоуправління даних населених пунктів підкомітетом було запропоновано скасувати це рішення.

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Парламентарії розглянули пропозицію щодо скасування ухваленого раніше рішення комітету про перейменування міст Южне та Юноукраїнськ.

Проти проголосувало 22 члени комітету, тобто рішення залишилось дійсним. Рада рекомендує перейменувати місто Южне Одеської області на Порт-Аненталь, а Южноукраїнськ, що у Миколаївській області, на місто Гард.

Нагадаємо, на Хмельниччині мешканці села Червоне Шепетівського району відмовились від перейменування, й обрали теперішню назву населеного пункту, бо історичнна назва – Свинне – їм не до смаку.

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