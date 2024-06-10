В Украине переименуют два города: что известно

Комитет Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства отклонил предложение подкомитета по вопросам деколонизации об отмене переименования городов Южное и Южноукраинск в Одесской и Николаевской областях.

Такое решение было принято народными депутатами во время заседания комитета в онлайн-формате, передает "Укринформ".

Председатель подкомитета по вопросам деколонизации Роман Лозинский напомнил, что ранее комитет рекомендовал переименовать города Южный и Южноукраинск, однако после обращений органов местного самоуправления данных населенных пунктов подкомитетом было предложено отменить это решение.

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Парламентарии рассмотрели предложение об отмене принятого ранее решения комитета о переименовании городов Южный и Юноукраинск.

Против проголосовало 22 члена комитета, то есть решение осталось действительным. Совет рекомендует переименовать город Южный Одесской области в Порт-Аненталь, а Южноукраинск, в Николаевской области, в город Гард.

Напомним, в Хмельницкой области жители села Червоное Шепетовского района отказались от переименования, и выбрали настоящее название населенного пункта, потому что историческое название — Свинное — им не по вкусу.

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