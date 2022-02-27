Волноваха перебуває під контролем України, але ситуація в місті складна

Тривають артобстріли.
Місто Волноваха Донецької області перебуває під контролем України і військові продовжують захищати її.
Про це 27 лютого повідомив народний депутат Дмитро Лубінець, а також це підтвердила речниця Донецької ОДА Тетяна Ігнатенко.
"Місто ніхто не кинув, ситуація важка, але контрольована! ЗСУ воюють і успішно! Про ситуацію в місті знають всі! Про обстріли цивільного населення, про авіаудари Донецької області, про ворожі танки! Втримаємо місто – лад наведемо!" – йдеться у повідомленні Лубінця.
Водночас Ігнатенко повідомила, що ситуація в місті складна.
"Але ситуація у місті вкрай важка. Артобстріли не припиняються вже другий день. І в ці хвилини також гатять. Місцеві кажуть, летить таке важке, що залишає воронки у три-п’ять метрів. Води немає вже протягом кількох днів. Немає електрики, бо розбиті підстанції. Немає газу. Завезти хліб чи харчі немає можливості", – йдеться у повідомленні.
В ОДА також повідомили, що в жителів Волновахи розряджені телефони, зв'язок поганий. Центральна районна лікарня працює на генераторах. Але швидкі не виїжджають, бо небезпечно. Допомогу надають тим, хто може прийти або кого приводять. Наразі там перебувають 11 поранених.
Лікарня теж постраждала: росіяни влучили в будівлю лор-відділення.
Місцева влада створила штаб, щоб коли припиняться обстріли – оперативно почати діяти. Обдзвонюють людей. Місцеві усі сидять по підвалах.
27 лютого. 12:50 Волноваха наша. Але ситуація у місті вкрай важка. Артобстріли не припиняються вже другий день. І у дані...Опубліковано Тетяною Ігнатченко Неділя, 27 лютого 2022 р.
Зазначимо, що з п'ятниці, 25 лютого, російські війська обстрілюють Волноваху, намагаючись прорвати українську оборону. Вранці 26 лютого в місті не було електрики та води, зокрема на залізничному вокзалі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- втрати особового складу - понад 3000 осіб,
- танки - близько 100,
- бойові броньовані машини - близько 540,
- гармати - 15,
- ЗРК "Бук" - 1,
- літаки - 16,
- вертольоти - 18.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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