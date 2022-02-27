Волноваха перебуває під контролем України, але ситуація в місті складна

Волноваха перебуває під контролем України, але ситуація в місті складна

Тривають артобстріли.

Місто Волноваха Донецької області перебуває під контролем України і військові продовжують захищати її.

Про це 27 лютого повідомив народний депутат Дмитро Лубінець, а також це підтвердила речниця Донецької ОДА Тетяна Ігнатенко.

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"Місто ніхто не кинув, ситуація важка, але контрольована! ЗСУ воюють і успішно! Про ситуацію в місті знають всі! Про обстріли цивільного населення, про авіаудари Донецької області, про ворожі танки! Втримаємо місто – лад наведемо!" – йдеться у повідомленні Лубінця.

Водночас Ігнатенко повідомила, що ситуація в місті складна.

"Але ситуація у місті вкрай важка. Артобстріли не припиняються вже другий день. І в ці хвилини також гатять. Місцеві кажуть, летить таке важке, що залишає воронки у три-п’ять метрів. Води немає вже протягом кількох днів. Немає електрики, бо розбиті підстанції. Немає газу. Завезти хліб чи харчі немає можливості", – йдеться у повідомленні.

В ОДА також повідомили, що в жителів Волновахи розряджені телефони, зв'язок поганий. Центральна районна лікарня працює на генераторах. Але швидкі не виїжджають, бо небезпечно. Допомогу надають тим, хто може прийти або кого приводять. Наразі там перебувають 11 поранених.

Лікарня теж постраждала: росіяни влучили в будівлю лор-відділення.

Місцева влада створила штаб, щоб коли припиняться обстріли – оперативно почати діяти. Обдзвонюють людей. Місцеві усі сидять по підвалах.

27 лютого. 12:50 Волноваха наша. Але ситуація у місті вкрай важка. Артобстріли не припиняються вже другий день. І у дані... Опубліковано Тетяною Ігнатченко Неділя, 27 лютого 2022 р.

Зазначимо, що з п'ятниці, 25 лютого, російські війська обстрілюють Волноваху, намагаючись прорвати українську оборону. Вранці 26 лютого в місті не було електрики та води, зокрема на залізничному вокзалі.