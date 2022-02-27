До Німеччини почали прибувати перші українські біженці

Біженці перетинають кордон з боку Польщі, біля міста Герліц.
Перші біженці з України, які залишають країну у пошуках безпеки та прихистку після того, як Російська Федерація почала завдавати масштабних ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі, почали прибувати до Німеччини.
Про це у суботу, 26 лютого, повідомляє агенція dpa з посиланням на німецьку владу, пише DW.
Біженці перетинають кордон з боку Польщі, біля міста Герліц. За два дні польсько-німецький кордон там перетнули до 10 людей, свідчать дані федеральної поліції Саксонії.
Влада землі Брандербург повідомляє, що станом на обід суботу прийняла шістьох біженців з України. До Гамбурга прибуло не більше чотирьох біженців.
Напередодні канцлер ФРН Олаф Шольц та глави урядів німецьких земель обговорили план прийняття біженців з України. За розрахунками влади Брандербурга, протягом наступних кількох днів там очікують щонайменше 10 тисяч українських біженців. Представники місцевої влади Тюрингії заявили, що готові вже зараз розмістити до 3 000 людей з України. Про готовність розширити можливості для розміщення біженців заявив і міністр внутрішніх справ Нижньої Саксонії Боріс Пісторіус.
Тим часом, Польща біля українського кордону розгорнула дев'ять пунктів прийому біженців. Пункти приймання працюють у містах Дорогуськ, Долгобичів, Зосин та Гребенні на Люблінщині та біля Корчова, Медики, Будоміж та Кросьценка на Підкарпатті.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- втрати особового складу - понад 3000 осіб,
- танки - близько 100,
- бойові броньовані машини - близько 540,
- гармати - 15,
- ЗРК "Бук" - 1,
- літаки - 16,
- вертольоти - 18.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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