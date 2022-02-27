До Німеччини почали прибувати перші українські біженці

Біженці перетинають кордон з боку Польщі, біля міста Герліц.

Перші біженці з України, які залишають країну у пошуках безпеки та прихистку після того, як Російська Федерація почала завдавати масштабних ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі, почали прибувати до Німеччини.

Про це у суботу, 26 лютого, повідомляє агенція dpa з посиланням на німецьку владу, пише DW.

Біженці перетинають кордон з боку Польщі, біля міста Герліц. За два дні польсько-німецький кордон там перетнули до 10 людей, свідчать дані федеральної поліції Саксонії.

Влада землі Брандербург повідомляє, що станом на обід суботу прийняла шістьох біженців з України. До Гамбурга прибуло не більше чотирьох біженців.

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Напередодні канцлер ФРН Олаф Шольц та глави урядів німецьких земель обговорили план прийняття біженців з України. За розрахунками влади Брандербурга, протягом наступних кількох днів там очікують щонайменше 10 тисяч українських біженців. Представники місцевої влади Тюрингії заявили, що готові вже зараз розмістити до 3 000 людей з України. Про готовність розширити можливості для розміщення біженців заявив і міністр внутрішніх справ Нижньої Саксонії Боріс Пісторіус.

Тим часом, Польща біля українського кордону розгорнула дев'ять пунктів прийому біженців. Пункти приймання працюють у містах Дорогуськ, Долгобичів, Зосин та Гребенні на Люблінщині та біля Корчова, Медики, Будоміж та Кросьценка на Підкарпатті.