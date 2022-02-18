Як вибрати кращий сорт огірків для грядок, теплиць та балкона

Читайте в матеріалі ТСН.ua, які найродючіші сорти огірків для балкона, теплиці і грядок є в Україні.

Кращі сорти огірків для відкритого ґрунту (грядок): топ-10

Які найродючіші сорти огірків — вирішує кожен садівник-городник самостійно. Адже тут все залежить від індивідуальних смаків, досвіду, особливостей вирощування і якості ґрунту. Але існують такі сорти огірків, які з року в рік обирають професіонали за їхню родючість та рясний врожай. І ось топ-10 сортів огірків, які найкраще підходять для відкритого ґрунту (грядки):

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“Делікатесний” сорт огірків — відноситься до ранньостиглого, добре переносить похолодання, але якщо вони тривають недовго. Висаджується в ґрунт в кінці травня. Плоди можна збирати тривалий час. Вони мають циліндричну форму. Відмінний сорт огірків для консервації на зиму. Сорт огірків “Бабусин внучок” — ранній сорт, якому не потрібні комахи для запилення. Дає гарний і тривалий урожай. Плоди рівні з невеликими горбиками, хрумкі і ароматні. Стійкий до кліматичних умов. “Квітневий” сорт огірків — відноситься до ранньостиглих гібридів. Перші огірки можуть з’явитися вже на 55 день після висадки у ґрунт. Плоди невеликого розмір (до 25 см). Мають солодкуватий смак і чудово підходять для салатів. В ґрунт можна висаджувати вже в квітні, адже сорт огірків чудово переносить похолодання. Сорт огірків “Цукровий малюк” — високоврожайний і ранньостиглий. Відрізняється підвищеною витривалістю та відмінними смаковими якостями. Першими огірками можна поласувати вже на 38-43 день після висаджування у ґрунт. Сорт огірків сильнорослий і середньоплетистий. Для запилення не потрібно комах. “Королівські пальчики” — середньоранній сорт огірків, який дозволяє отримати урожай у весняно-літній та літньо-осінній періоди. Основна його цінність полягає у стійкості до борошнистої роси та низьких температур. Огірки хрумкі, щільні, не мають гіркоти. Сорт огірків “Цукровий гігант” — перші огірки з’являються на 48-54 день після висаджування у ґрунт. Це бджолозапилювальний гібрид, який чудово підходить для відкритих грядок. Рослина відрізняється особливою міцністю стебла і невеликим листям. “Ніжинський” сорт огірків — користується дуже великий попитом серед садівників-городників. Це кращий сорт огірків для засолювання. Любить легкі, родючі і багаті гумусом ґрунти. Сорт огірків “Дружня компанія” — швидкостиглий сорт (плоди вже за 43-48 днів), який відрізняється високою врожайністю. Його рекомендовано використовувати для консервування та засолення. “Весела компанія” — цей сорт огірків вважається універсальним за призначенням. Він відрізняється хорошою стійкістю до зміни температур. Плоди щільні, циліндричної форми, трішки вкорочені. Гіркота відсутня. Сорт огірків “Гектор” — гібридний і компактний сорт, який відрізняється хрусткими, ароматними плодами з невеликими горбиками. На ніжній шкірці плодів присутнє біле опушення. Не боїться короткочасного зниження температури.

Найродючіші сорти огірків для теплиці: топ-10

Найродючіші сорти огірків для теплиці: топ-10 / pixabay.com

Як правило, сорти огірків для теплиці є партенокарпічними видами (тобто їм не потрібні бджоли для запилення). Але цей критерій вважається не єдиним у виборі найкращого сорту огірка для теплиці. Також важливо, щоб вони були стійкими до хвороб (борошниста роса, бактеріоз). Ось сорти огірків, які найкраще підходять для вирощування в теплиці:

Сорт огірків “Арктика” — суперранній сорт огірків, плоди якого можна вживати вже на 35-38 день після висаджування. Відрізняється високою і стабільною врожайністю. Головна перевага цього виду в можливості до повторного плодоношення, завдяки чому істотно збільшується період життєдіяльності куща. “Аристократ” — гібрид, плоди якого формуються вже на 35 день після висаджування. Цей сорт огірків чудово підходить для теплиць, але його можна висаджувати навіть у відкритий ґрунт, адже він добре переносить перепади температур і засуху. Голландський сорт огірків “Артист”— вегетаційний період становить близько 40-42 дні. Цей сорт огірків формує досить міцний кущ, має добре розвинену кореневу систему. Відрізняється стабільною врожайністю. Чудово переносить умови низького освітлення. “Амур” — ультраранній сорт огірків, який підходить навіть для зимової теплиці. Плоди темно-зеленого кольору, мають невеликі шипи та циліндричну форму. Стійко переносять перепади температури, а також борошнисту росу. Впродовж всього сезону вирощування ви будете отримувати рясний урожай. Сорт огірків “Амант” — ранній сорт, який чудово підходить для теплиці. Формує великий і міцний кущ, де на одному вузлі може знаходитися до 6 плодів. Огірки з ніжною шкіркою, не схильні до пожовтіння. “Кібрія” — цей сорт огірків, яким не потрібні бджоли для запилення, відрізняється високою врожайністю та стабільним плодоношенням. Плоди підходять як для вживання у свіжому вигляді, так і для консервації. Сорт огірків “Надя” — гібрид, який підходить як для теплиці, так і для відкритого ґрунту. Плоди світло-зеленого кольору, відрізняються однорідною структурою, хрумкі і ароматні. Чудово підходять для засолювання. “Еколь” — гібридний сорт огірків, який відрізняється високою врожайністю. Плоди можна куштувати вже на 42-45 день після висаджування. Огірки мають продовгувату форму, стійкі до різноманітних захворювань. Сорт огірків “Кріспіна” — ранній гібрид типу “корнішон”, який відрізняється високою врожайністю та гарним плодоношенням. Сорт огірків чудово переносить засуху. Плоди можна використовувати для засолювання. Сорт огірків “Китайські змії” — гібрид суперранній, підходить для салатів. Вирощувати можна лише в закритому ґрунті (теплиці). Плоди досягають довжини в 60 см.

Найродючіші сорти огірків для балкона, лоджії і навіть підвіконня: топ-10

Найродючіші сорти огірків для підвіконня: топ-10 / pixabay.com

Хочете спробувати виростити хрумкі огірочки у себе в квартирі. Сьогодні це можливо. Але потрібно підібрати правильний сорт огірка. Деякі з них були спеціально створені для вирощування на балконі чи підвіконні. Ось найродючіші сорти огірків, які допоможуть навіть власникам квартир ласувати власними овочами:

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