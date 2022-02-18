Как выбрать лучший сорт огурцов для грядок, теплиц и балкона

Читайте в материале ТСН.ua, какие плодородные сорта огурцов для балкона, теплицы и грядок есть в Украине.

Лучшие сорта огурцов для открытого грунта (грядок): топ-10

Какие самые плодородные сорта огурцов решает каждый садовник-огородник самостоятельно. Ведь здесь все зависит от индивидуальных вкусов, опыта, особенностей выращивания и качества почвы. Но существуют такие сорта огурцов, которые из года в год выбирают профессионалы за их плодородие и обильный урожай. И вот топ-10 сортов огурцов, которые лучше всего подходят для открытого грунта (грядки):

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"Деликатесный" сорт огурцов - относится к раннеспелому, хорошо переносит похолодание, но если они длятся недолго. Высаживается в грунт в конце мая. Плоды можно собирать длительное время. Они имеют цилиндрическую форму. Хороший сорт огурцов для консервации на зиму. Сорт огурцов "Бабушкин внучок" - ранний сорт, которому не нужны насекомые для опыления. Дает хороший и продолжительный урожай. Плоды ровные с небольшими бугорками, хрустящие и ароматные. Устойчив к климатическим условиям. "Апрельский" сорт огурцов - относится к раннеспелым гибридам. Первые огурцы могут появиться уже на 55-й день после высадки в грунт. Плоды небольшого размера (до 25 см). Имеют сладковатый вкус и отлично подходят для салатов. В почву можно высаживать уже в апреле, ведь сорт огурцов отлично переносит похолодание. Сорт огурцов "Сахарный малыш" - высокоурожайный и раннеспелый. Отличается повышенной выносливостью и отличными вкусовыми качествами. Первыми огурцами можно полакомиться уже на 38-43 день после высадки в грунт. Сорт огурцов сильнорослый и среднеплетистый. Для опыления не требуется насекомых. "Королевские пальчики" - среднеранний сорт огурцов, позволяющий получить урожай в весенне-летний и летне-осенний периоды. Основная его ценность заключается в устойчивости к мучнистой росе и низким температурам. Огурцы хрустящие, плотные, не имеют горечи. Сорт огурцов "Сахарный гигант" - первые огурцы появляются на 48-54 день после высадки в почву. Это пчелоопыляющийся гибрид, который прекрасно подходит для открытых грядок. Растение отличается особой крепостью стебля и небольшими листьями. "Нежинский" сорт огурцов - пользуется очень большим спросом среди садоводов-огородников. Это лучший сорт огурцов для засолки. Любит легкие, плодородные и богатые гумусом почвы. Сорт огурцов "Дружественная компания" - быстроспелый сорт (плоды уже через 43-48 дней), отличающийся высокой урожайностью. Его рекомендуется использовать для консервирования и засолки. "Веселая компания" - этот сорт огурцов считается универсальным по назначению. Он отличается хорошей стойкостью к изменению температур. Плоды плотные, цилиндрической формы, немного укороченные. Горечь отсутствует. Сорт огурцов "Гектор" - гибридный и компактный сорт, отличающийся хрустящими, ароматными плодами с небольшими бугорками. На нежной кожице плодов присутствует белое опушение. Не боится кратковременного понижения температуры.

Самые плодородные сорта огурцов для теплицы: топ-10

Самые плодородные сорта огурцов для теплицы: топ-10 / pixabay.com

Как правило, сорта огурцов для теплицы представляют собой партенокарпические виды (т.е. им не нужны пчелы для опыления). Но этот аспект считается не единственным в выборе лучшего сорта огурца для теплицы. Также важно, чтобы они были устойчивы к болезням (мучнистая роса, бактериоз). Вот сорта огурцов, которые лучше всего подходят для выращивания в теплице:

Сорт огурцов "Арктика" - суперранний сорт огурцов, плоды которого можно употреблять уже на 35-38-й день после высадки. Отличается высокой и стабильной урожайностью. Главное преимущество этого вида в возможности к повторному плодоношению, благодаря чему существенно увеличивается период жизнедеятельности куста. "Аристократ" - гибрид, плоды которого формируются уже на 35 день после высадки. Этот сорт огурцов отлично подходит для теплиц, но его можно высаживать даже в открытую почву, ведь он хорошо переносит перепады температур и засуху. Голландский сорт огурцов "Артист" - вегетационный период составляет около 40-42 дней. Этот сорт огурцов формирует достаточно крепкий куст, имеет хорошо развитую корневую систему. Отличается стабильной урожайностью. Прекрасно переносит условия низкого освещения. "Амур" – ультраранний сорт огурцов, который подходит даже для зимней теплицы. Плоды темно-зеленого цвета имеют небольшие шипы и цилиндрическую форму. Устойчиво переносят перепады температуры, а также мучнистую росу. В течение всего сезона выращивания вы будете получать обильный урожай. Сорт огурцов "Амант" - ранний сорт, отлично подходящий для теплицы. Формирует большой и крепкий куст, где на одном узле может находиться до 6 плодов. Огурцы с нежной кожурой, не подверженные пожелтению. "Кибрия" – этот сорт огурцов, которым не нужны пчелы для опыления, отличается высокой урожайностью и стабильным плодоношением. Плоды подходят как для употребления в свежем виде, так и для консервации. Сорт огурцов "Надя" - гибрид, который подходит как для теплицы, так и для открытого грунта. Плоды светло-зеленого цвета, отличаются однородной структурой, хрустящие и ароматные. Прекрасно подходят для засолки. "Эколь" - гибридный сорт огурцов, отличающийся высокой урожайностью. Плоды можно пробовать уже на 42-45 день после высадки. Огурцы имеют продолговатую форму, устойчивы к разным заболеваниям. Сорт огурцов "Криспина" - ранний гибрид типа "корнишон", отличающийся высокой урожайностью и хорошим плодоношением. Сорт огурцов отлично переносит засуху. Плоды можно использовать для засолки. Сорт огурцов "Китайские змеи" - суперранний гибрид, подходит для салатов. Выращивать можно только в закрытом грунте (теплице). Плоды достигают длины в 60 см.

Самые плодородные сорта огурцов для балкона, лоджии и даже подоконника: топ-10

Самые плодородные сорта огурцов для подоконника: топ-10 / pixabay.com

Хотите попробовать вырастить хрустящие огурчики у себя в квартире. Сегодня это возможно. Но нужно подобрать правильный сорт огурца. Некоторые из них специально созданы для выращивания на балконе или подоконнике. Вот самые плодородные сорта огурцов, которые помогут даже владельцам квартир лакомиться собственными овощами:

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