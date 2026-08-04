Буданов чесно оцінив війну! Послухайте заяву

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Що не ранок, то нова пожежа в Росії і вже звично її масштаб, дає змогу росіянам, фільмувати дим і вогонь з будь якого куточка свого міста. Сьогодні під атакою опинилася логістична інфраструктура і знову склади Вайлдберіс. Україна продовжить операцію з примусу росії до миру? Бо у Кремлі досі вірять, що можуть досягти цілей воєнним шляхом. Про це заявив керівник Офісу gрезидента Кирило Буданов на полях щорічної конференції послів України. Цього тижня спливає термін 40-ка денної операції впливу на Кремль, яку затвердив президент Володимир Зеленський. Буданов також прокоментував нещодавню заяву державного секретаря США Марка Рубіо про те, що Вашингтон має намір активізувати зусилля щодо мирного врегулювання. За словами керівника офісу президента України - американці спробують дізнатися, наскільки зараз можливий цей діалог. Бо росія досі вірить, що досягне бажаного - силою.