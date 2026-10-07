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ТСН у соціальних мережах

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36

Чорна середа для України! Моторошні кадри з Прилук і Кременчука!

Чорна середа для України! Моторошні кадри з Прилук і Кременчука!

Чорна середа для України! Моторошні кадри з Прилук і Кременчука!

Уже 18 убитих росіянами в Прилуках на Чернігівщині: серед жертв — четверо дітей. І ці дані не остаточні: на руїнах розтрощеної багатоповерхівки досі триває пошуково-рятувальна операція, адже під завалами можуть залишатися люди. Окупанти завдали масованого удару по місту на світанку — попередньо, шістьма крилатими ракетами Х-101. Одна з них ущент зруйнувала одразу два під'їзди житлового будинку. Пів сотні мешканців дістали поранення, з-поміж них — семеро дітей. Стан трьох ушпиталених медики оцінюють як тяжкий. На місці розгорнули оперативні штаби: родинам потерпілих надають психологічну допомогу та з'ясовують, скільки людей досі не виходять на зв'язок. Надзвичайникам уже вдалося врятувати п'ятнадцятьох жителів, зокрема одну дитину. Докладніше про наслідки удару — розкаже Олена Лоскун. Під масованою комбінованою атакою опинилася й Полтавщина. У Кременчуці ворог поцілив по житловій забудові: потрощені цілі квартали. Унаслідок обстрілу загинули сорокарічний чоловік та літня жінка. Поранених уже понад тридцять, серед них — двоє дітей. Наслідки ворожого удару бачила кореспондентка ТСН Ольга Павловська.

Дата публікації
Кількість переглядів
36

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