Екстрене включення з Києва! Дим укриває місто! Моторошні кадри!

Реклама

По столиці гатили балістикою, «Оніксами» та крилатими ракетами в супроводі рою безпілотників. Такий масований комбінований удар окупанти завдали одразу після завершення так званого «режиму тиші», про який заявляв Кремль на час візиту американських спецпосланців. Через попередження про масштабну загрозу тисячі киян змушені були провести цю ніч на станціях метрополітену.