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ТСН у соціальних мережах

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Київщина у диму через «прильоти» 27 серпня

Київщина у диму через «прильоти» 27 серпня

Київщина у диму через «прильоти» 27 серпня

Значна частина Київської області оповита димом 27 серпня. Від ночі російські війська атакують логістичні склади у різних районах регіону, застосовуючи як балістичне озброєння, так і ударні безпілотники. Над Бориспільським районом здіймається величезний стовп диму, який видно на значній відстані. На місці працюють посилені підрозділи рятувальників. Водночас ситуацію ускладнюють нові атаки ворога на район — окупанти, за попередніми даними, навмисно намагаються завдавати ударів по рятувальниках.

Дата публікації
Кількість переглядів
21

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