«Славік» замість «Мавіка»: гучні перемоги, неймовірні вчинки та позитив українців, що вражає світ

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Новини ТСН, які змушують нас рухатися далі, не занепадати духом, щиро радіти та надихатися людяністю! Ната Островська зібрала дивовижні історії останніх днів, що пробивають на сльози радості та вселяють віру: • Людяність без меж: як пані Галина з Житомирщини пригощала яблуками пасажирів евакуаційного потяга, що застряг через тривоги, і як їй зворушливо віддячили. • Український розум підкорює ЄС: київський школяр Михайло Білоус став найкращим молодим науковцем Євросоюзу завдяки розробці унікальної нейромережі. • "Славік" замість "Мавіка": вітчизняні розробники створили власний тактичний розвідувальний дрон, що літає на 30 км. • Обітниця попри вогонь: військовий медик "Віцик" під обстрілами на Донеччині повернувся та вивіз покинутих цуценят. • Тріумф на Чемпіонаті світу: Олександра Ілюхіна вперше в історії України здобула світове золото з практичної стрільби. • Життя перемагає: операторка дронів Єва "Юнга", втративши на війні чоловіка-розвідника, народила сина. Дивіться це відео ТСН, щоб перевести дух, відчути тепло та переконатися: добро завжди перемагає темряву!