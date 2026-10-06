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ТСН у соціальних мережах

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Ексклюзив! Нові подробиці операції "Вівальді", які оголили страшні факти

Ексклюзив! Нові подробиці операції "Вівальді", які оголили страшні факти

Ексклюзив! Нові подробиці операції "Вівальді", які оголили страшні факти

176 квадратних кілометрів української землі повернули Сили оборони від початку операції “Вівальді”. Як вдалося ввести росіян в оману й завдати удару там, де вони його не чекали? І що відкриває для наших військових завершення третього етапу операції — розповів в ефірі “1+1” в рамках марафону “Єдиних новин” Петро Горбатенко, начальник штабу, заступник командира Третього армійського корпусу.

Дата публікації
Кількість переглядів
9

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