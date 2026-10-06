Ексклюзив! Нові подробиці операції "Вівальді", які оголили страшні факти

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176 квадратних кілометрів української землі повернули Сили оборони від початку операції “Вівальді”. Як вдалося ввести росіян в оману й завдати удару там, де вони його не чекали? І що відкриває для наших військових завершення третього етапу операції — розповів в ефірі “1+1” в рамках марафону “Єдиних новин” Петро Горбатенко, начальник штабу, заступник командира Третього армійського корпусу.