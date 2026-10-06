В Ірані за ЗСУ йому загрожує страта! Вражаючі історії добровольців, які приїхали бити РФ

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Щомісяця близько 600 іноземних громадян підписують контракти із Збройними силами України. Сьогодні пліч-о-пліч з українцями воюють добровольці із 75 країн світу. Чому вони залишають мирне життя за тисячі кілометрів і йдуть у саме пекло передової? Міноборони запустило міжвідомчу групу, яка змінить умови служби іноземців: від легалізації та виплат до лікування й отримання громадянства за спрощеною процедурою без виходу з попереднього. У спеціальному репортажі кореспондентки ТСН Ірина Маркевич та Дар’я Назарова показують унікальні долі тих, хто став щитом для України: • «Чоппер» із ПАР: колишній цивільний пілот вертольота, який проїхав 8,5 тисячі кілометрів після звісток про викрадення росіянами українських дітей. Нині він у лавах 12-ї бригади «Азов» майстерно керує гексакоптером «Вампір», скидаючи важкі боєприпаси на голови окупантів. • Хосро з Ірану: бойовий медик 128-ї бригади «Дике Поле», який володіє 8 мовами, рятував поранених на човнах під Херсоном і пережив тяжке поранення. В рідному Ірані через службу в ЗСУ йому винесено смертний вирок, але він залишається на передовій, аби зберегти життя українських бійців. Дивіться історії про реалії служби, мотивацію та небезпеки, з якими щодня стикаються іноземні добровольці на українському фронті.