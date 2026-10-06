ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
29

В Ірані за ЗСУ йому загрожує страта! Вражаючі історії добровольців, які приїхали бити РФ

В Ірані за ЗСУ йому загрожує страта! Вражаючі історії добровольців, які приїхали бити РФ

В Ірані за ЗСУ йому загрожує страта! Вражаючі історії добровольців, які приїхали бити РФ

Щомісяця близько 600 іноземних громадян підписують контракти із Збройними силами України. Сьогодні пліч-о-пліч з українцями воюють добровольці із 75 країн світу. Чому вони залишають мирне життя за тисячі кілометрів і йдуть у саме пекло передової? Міноборони запустило міжвідомчу групу, яка змінить умови служби іноземців: від легалізації та виплат до лікування й отримання громадянства за спрощеною процедурою без виходу з попереднього. У спеціальному репортажі кореспондентки ТСН Ірина Маркевич та Дар’я Назарова показують унікальні долі тих, хто став щитом для України: • «Чоппер» із ПАР: колишній цивільний пілот вертольота, який проїхав 8,5 тисячі кілометрів після звісток про викрадення росіянами українських дітей. Нині він у лавах 12-ї бригади «Азов» майстерно керує гексакоптером «Вампір», скидаючи важкі боєприпаси на голови окупантів. • Хосро з Ірану: бойовий медик 128-ї бригади «Дике Поле», який володіє 8 мовами, рятував поранених на човнах під Херсоном і пережив тяжке поранення. В рідному Ірані через службу в ЗСУ йому винесено смертний вирок, але він залишається на передовій, аби зберегти життя українських бійців. Дивіться історії про реалії служби, мотивацію та небезпеки, з якими щодня стикаються іноземні добровольці на українському фронті.

Дата публікації
Кількість переглядів
29

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie