Найкращі книжки за 35 років Незалежності: як підтримати улюблені видання

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Знакові видання Незалежності: Український інститут книги запускає всеукраїнське опитування «35 книжок, які ми обираємо разом» до 35-річчя відновлення нашої державності. За роки повномасштабної війни змінилися країна, суспільство, читацький досвід і сенси окремих текстів, наголошують організатори. До формування довгого списку долучилися 40 експертів: літературознавці, критики, журналісти, редактори, представники культурних інституцій і фестивалів. Саме з цього переліку українці шляхом голосування оберуть найзнаковіші видання сучасності. Як підтримати улюблені книжки та де триває голосування — дізнаємося в координаторки проєкту Катерини Котвіцької. Вона з нами на прямому зв’язку.