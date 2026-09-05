ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
5

Найкращі книжки за 35 років Незалежності: як підтримати улюблені видання

Найкращі книжки за 35 років Незалежності: як підтримати улюблені видання

Найкращі книжки за 35 років Незалежності: як підтримати улюблені видання

Знакові видання Незалежності: Український інститут книги запускає всеукраїнське опитування «35 книжок, які ми обираємо разом» до 35-річчя відновлення нашої державності. За роки повномасштабної війни змінилися країна, суспільство, читацький досвід і сенси окремих текстів, наголошують організатори. До формування довгого списку долучилися 40 експертів: літературознавці, критики, журналісти, редактори, представники культурних інституцій і фестивалів. Саме з цього переліку українці шляхом голосування оберуть найзнаковіші видання сучасності. Як підтримати улюблені книжки та де триває голосування — дізнаємося в координаторки проєкту Катерини Котвіцької. Вона з нами на прямому зв’язку.

Дата публікації
Кількість переглядів
5

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie