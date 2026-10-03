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ТСН у соціальних мережах

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Нова ціль росіян! Удар по Північному мосту: наживо після атаки

Нова ціль росіян! Удар по Північному мосту: наживо після атаки

Нова ціль росіян! Удар по Північному мосту: наживо після атаки

Знову удар по столичних переправах: близько сьомої ранку росіяни влучили безпілотником тепер уже по Північному мосту. На місці працюють екстрені служби, повідомив міський голова Віталій Кличко. Кадри удару в опорну конструкцію переправи вже з’явилися в мережі: спочатку чутно сам вибух, далі здіймається стовп густого чорного диму, а палаючі уламки дрона розлітаються врізнобіч. Попри це, мостом у той момент продовжували рухатися автівки. Уже відомо, що на переправі пошкоджено дорожнє полотно та контактну лінію тролейбусів. У «Київпастрансі» повідомили: чотири тролейбусні маршрути наразі курсують зі змінами, а автобуси хоч і пустили, вони їздять зі значними затримками. Біля Північного мосту зараз чергує кореспондентка ТСН Аліна Лісова. Вона розповість деталі.

Дата публікації
Кількість переглядів
8

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