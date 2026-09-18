Поки син був у полоні, мати витратила 4 млн! Фінал гучного судового процесу

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Один із найгучніших і найболючіших судових процесів в Україні, за яким стежила вся країна, отримав рішення в апеляційній інстанції. 22-річний військовослужбовець Дмитро провів у російському полоні майже 3 роки. Поки хлопець боровся за виживання, його матір отримувала належні йому мільйонні виплати від держави, витратила майже 4 мільйони гривень, а самого сина після повернення виписала з будинку.

Жінка не погодилася з рішенням першої інстанції, яка зобов'язала її повернути синові 3,9 млн грн, і подала апеляцію, наполягаючи на "внутрішньосімейному конфлікті". Що врешті постановив апеляційний суд, як кошти стягуватиме виконавча служба та чому це рішення стане прецедентом для десятків подібних справ по всій Україні? Ексклюзивний репортаж кореспондентки ТСН Анни Махно із зали суду.