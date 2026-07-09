ТСН 19:30 новини 9 липня | Побиття СБУвцями! Бунт проти ТЦК! Вбивство через олігарха

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Новини України та світу станом на 19:30 четверга, 9 липня 2026 року в ТСН: скандали вийшли з-під контролю! Натовп перекинув авто ТЦК та влаштував жорстоку бійку, а заступник директора «Української бронетехніки» опинився в лікарні, звинувачуючи СБУ в побитті. Поки Печерський суд розбирається в загадковому вбивстві через підсанкційного олігарха, росіяни продовжують криваве полювання на людей у Херсоні та Одесі. Також у випуску: затримання топчиновника на хабарі $50 000, 5 тонн кокаїну в Сальвадорі, нові правила для водіїв та штурм закритих пляжів Одещини. Дивіться до кінця, щоб дізнатися всі сенсаційні подробиці!