ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
78

ТСН 19:30 новини 9 липня | Побиття СБУвцями! Бунт проти ТЦК! Вбивство  через олігарха

ТСН 19:30 новини 9 липня | Побиття СБУвцями! Бунт проти ТЦК! Вбивство  через олігарха

ТСН 19:30 новини 9 липня | Побиття СБУвцями! Бунт проти ТЦК! Вбивство  через олігарха

Новини України та світу станом на 19:30 четверга, 9 липня 2026 року в ТСН: скандали вийшли з-під контролю! Натовп перекинув авто ТЦК та влаштував жорстоку бійку, а заступник директора «Української бронетехніки» опинився в лікарні, звинувачуючи СБУ в побитті. Поки Печерський суд розбирається в загадковому вбивстві через підсанкційного олігарха, росіяни продовжують криваве полювання на людей у Херсоні та Одесі. Також у випуску: затримання топчиновника на хабарі $50 000, 5 тонн кокаїну в Сальвадорі, нові правила для водіїв та штурм закритих пляжів Одещини. Дивіться до кінця, щоб дізнатися всі сенсаційні подробиці!

Дата публікації
Кількість переглядів
78

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie