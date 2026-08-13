Увага! Нові космічні штрафи: кого покарають першими?!

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Штрафи за перевищення швидкості зростуть у рази: скільки доведеться платити? В Україні планують радикально посилити відповідальність для водіїв. Жахлива статистика свідчить: під час повномасштабного вторгнення на дорогах загинуло майже стільки ж дітей, скільки від ворожих ракет. Президент уже відреагував на відповідну петицію, доручивши РНБО розглянути це питання. У ефірі “1+1” в телемарафоні “Єдиних новин” народний депутат Андрій Осадчук розповідає про новий законопроєкт, який уже готують до розгляду у Верховній Раді. На скільки планують підняти штрафи? Що чекає на "рецидивістів", які порушують правила системно? Та чи почнуть вилучати автомобілі на потреби ЗСУ за грубі порушення?