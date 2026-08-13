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ТСН у соціальних мережах

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Увага! Нові космічні штрафи: кого покарають першими?!

Увага! Нові космічні штрафи: кого покарають першими?!

Увага! Нові космічні штрафи: кого покарають першими?!

Штрафи за перевищення швидкості зростуть у рази: скільки доведеться платити? В Україні планують радикально посилити відповідальність для водіїв. Жахлива статистика свідчить: під час повномасштабного вторгнення на дорогах загинуло майже стільки ж дітей, скільки від ворожих ракет. Президент уже відреагував на відповідну петицію, доручивши РНБО розглянути це питання. У ефірі “1+1” в телемарафоні “Єдиних новин” народний депутат Андрій Осадчук розповідає про новий законопроєкт, який уже готують до розгляду у Верховній Раді. На скільки планують підняти штрафи? Що чекає на "рецидивістів", які порушують правила системно? Та чи почнуть вилучати автомобілі на потреби ЗСУ за грубі порушення?

Дата публікації
Кількість переглядів
17

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