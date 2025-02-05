Новини ТСН 16:00 5 лютого. Теракти біля ТЦК на Хмельниччині і в Рівному і стрілянина в Європі 

Новини України та світу станом на 16:00 5 лютого 2025 року, в огляді ТСН. - На Хмельниччині в Кам'янці-Подільському, пролунав вибух біля будівлі ТЦК - СБУ заявило, що теракту у Рівненському ТЦК влаштували росіяни, підірвавши завербованого агента - Росіяни обстрілюють українські прифронтові регіони. - Унікальний тренажер для полювання на шахедів. - Стрілянина в середмісті Брюсселя - "Найгірша масова стрілянина в історії Швеції" - зросла кількість загиблих під час нападу в одній зі шкіл країни. - Одіозний нардеп Микола Тищенко прибув до Дніпра, де його судять за напад на ветерана спецпідрозділу Кракен. - Палили авто та кидали гранати на подвірʼя - двох депутатів та кримінального авторитета затримали за вимагання на Дніпропетровщині. - Штучний інтелект - в уряді, Дії, освіті та на передовій. В Україні з'явився центр, який відповідатиме за інтеграцію АІ у роботу держави. - На Київщині вдалося врятувати новонародженого малюка, якого лишили на морозі батьки. Їх притягнуть до відповідальності. - Попри те, що в Україну прийшла зима, та ще й з арктичним холодом, мерзнути у квартирах не доведеться