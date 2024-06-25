Ретроградний Сатурн 2024: 10 найкращий афірмацій

Афірмації є потужним інструментом для позитивного мислення і саморозвитку.

Ретроградний Сатурн часто вважається періодом, коли минуле повертається для переосмислення, кармічні уроки стають більш вираженими, і з’являється можливість переглянути та переоцінити своє життя.

У 2024 році Сатурн буде ретроградним з 29 червня по 15 листопада.

Ось езотеричних афірмацій, які можуть допомогти під час ретроградного Сатурна:

Я відкритий(а) для кармічних уроків і готовий(а) вчитися з них. Я приймаю відповідальність за своє життя і свої рішення. Я використовую цей час для саморефлексії та духовного зростання. Моє минуле не визначає моє майбутнє; я вільний(а) творити нову реальність. Я прощаю себе за минулі помилки і відпускаю їх з легкістю. Я усвідомлюю, що всі випробування роблять мене сильнішим(ою) і мудрішим(ою). Я знаходжу внутрішній спокій та гармонію, попри зовнішні обставини. Мої обмеження є лише викликами, які я можу подолати. Я відкритий(а) до нових перспектив і готовий(а) змінити свій підхід. Я з довірою приймаю всі процеси життя, знаючи, що вони ведуть до мого найвищого блага.

Ці афірмації можуть бути використані для медитацій, щоденних практик або просто як позитивні твердження для підтримки себе під час ретроградного Сатурна. Вони допомагають змінити негативні шаблони думок, зміцнити впевненість у собі та привернути бажані зміни у життя.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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