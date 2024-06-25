Розбитий телефон Тищенка відправлять на експертизу – ДБР

Розбитий телефон Миколи Тищенка відправлять на експертизу. Інформація, яку витягнуть з гаджета, може серйозно допомогти слідству.

Про це сказала радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян в ефірі телеканалу "Київ24".

"Це правда, він розбив свій телефон. Але це жодним чином не врятує ситуацію. Сьогодні існує достатньо способів, щоб зібрати будь-який гаджет, все одно будуть проведені експертизи. Інформація, яка зберігалася на телефоні, може дуже, я сподіваюся, допомогти слідству", – зауважила радниця.

Раніше йшлося про те, що народному депутату Миколі Тищенку оголосили про підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця. Під час проведення у нього обшуків нардеп розбив свій телефон, щоб не віддавати правоохоронцям.

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