Чим підживити петунію, щоб вона рясно цвіла

Цвітучі петунії радують українців на ділянках, клумбах, балконах. Все через те, що вони рясно та яскраво цвітуть та не є вибагливими у догляді. Щоб петунії рясно та довго цвіли, їх потрібно регулярно підживлювати

Підживлення петунії мінеральними добривами

Перед тим як петунії почнуть цвісти, їх потрібно підживити комплексними добривами, які в рівних пропорціях містять калій, фосфор і азот. Чудово, якщо добрива також будуть містити мікроелементи та магній. Це такі добрива як “Фертика”, “Кристале”, або “Майстер”. 20 г добрива розчинити у відрі води та тричі раз на тиждень підгодовувати петунію до початку цвітіння.

Коли почнуть формуватися бутони, 10 г монофосфату калію розчиніть у відрі води та обприскайте петунію.

Для пишного цвітіння розчиніть у відрі води столову ложку гумату калію і полийте квіти.

З таким же успіхом можна підживити петунію домашніми засобами, наприклад, лимонною кислотою чи дріжджами.

Підживлення петунії лимонною кислотою

Для цього потрібно розвести 10 грамів лимонної кислоти в гранулах у 10 літрах води. Поливати рослину потрібно безпосередньо під коріння, не на квіти та не на листя з розрахунку половина літра під кущ за раз.

Дріжджі для підживлення петунії

Розчин дріжджів та цукру може замінити мінеральні сполуки, що містять фосфор. Щоб ефективно підживити петунію потрібно змішати 10 грамів сухих дріжджів та 2 столові ложки цукру. Розчинити суміш у 10 літрах води та настоювати розчин близько двох годин у теплому темному місці. Полити добривом квіти у розрахунку 10 літрів на п'ять квадратних метрів петуній.

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