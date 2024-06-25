Помер автор хіта Butterfly, соліст гурту Crazy Town, у віці 49 років

Один із засновників гурту Crazy Town, автор хіта Butterfly, американський музикант Шифті Шеллшок помер.

Артист, справжнє ім'я якого Сет Бінзер, пішов з життя у віці 49 років. Як пише Newsweek, бездиханне тіло музиканта знайшли у його власному будинку у Лос-Анджелесі у понеділок, 24 червня. Що стало причиною смерті Сета Бінзера – наразі не повідомляється.

Шифті Шеллшок (Сет Бінзер) / Фото: instagram.com/therealcrazytown

Тим не менш, відомо, що протягом багатьох років артист зловживав наркотичними речовинами. Музикант неодноразово намагався побороти свою залежність. Задля цього він навіть ставав учасником реаліті-шоу. Відомо, що через наркотики Шеллшок мав проблеми з законом. 2012 року музикант пережив кому.

Зазначимо, Шифті Шеллшок прославився завдяки гурту Crazy Town, співзасновником якого він був. Найбільшу популярність колективу приніс трек Butterfly.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер канадійський актор Дональд Сазерленд, який знімався у фільмі "Голодні ігри". Артиста не стало у віці 88 років.

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