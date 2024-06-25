Нардеп Тищенко перед судом заявив, що "караван лає, а собака йде"

У Печерському суді Києва обирають запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку.
У Печерському суді Києва розпочалося судове засідання, на якому народному депутату Миколі Тищенку обиратимуть запобіжний захід. Тищенку повідомили про підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.
Під час спілкування з журналістами під залою суду він заявив, що "погоджується з будь-яким рішенням" у своїй справі, хоча його ще не оголосили.
Крім того, Микола Тищенко фактично заявив, що депутатський мандат складати не готовий, бо "йому його дали люди".
Також нардеп Тищенко прокоментував підозру собі наступними словами: "Караван лає, а собака йде".
Коли в залі почувся сміх, Тищенко сказав, що він обмовився навмисне, аби розрядити атмосферу.
Як повідомили в Офісі генпрокурора, було погоджено клопотання щодо обрання Тищенку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
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