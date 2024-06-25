Нардеп Тищенко перед судом заявив, що "караван лає, а собака йде"

У Печерському суді Києва розпочалося судове засідання, на якому народному депутату Миколі Тищенку обиратимуть запобіжний захід. Тищенку повідомили про підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

Під час спілкування з журналістами під залою суду він заявив, що "погоджується з будь-яким рішенням" у своїй справі, хоча його ще не оголосили.

Крім того, Микола Тищенко фактично заявив, що депутатський мандат складати не готовий, бо "йому його дали люди".

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Також нардеп Тищенко прокоментував підозру собі наступними словами: "Караван лає, а собака йде".

Коли в залі почувся сміх, Тищенко сказав, що він обмовився навмисне, аби розрядити атмосферу.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, було погоджено клопотання щодо обрання Тищенку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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