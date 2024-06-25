Що не треба робити у спеку з собакою

Оскільки літня спека не збирається вщухати, власникам тварин треба правильно піклуватися про своїх домашніх улюбленців у таку погоду.

У собак досить швидко розвивається тепловий удар, який може призвести до летального результату. Важливо, щоб власники забезпечили собакам постійний доступ до води та прохолодних затінених місць для відпочинку. Також необхідно спостерігати за собакою протягом дня, щоб відстежувати зміни в його поведінки.

На сторінці mountains.dogs вийшло відео про те, що категорично не можна робити з власними тварина у спеки, щоб не зашкодити їхньому організму.

Не можна обливати водою спину та голову собаці, якщо він знаходиться на сонці. Шерсть, навіть якщо вона не дуже густа, забезпечує хоча б мінімальний захист від сонця;

Якщо намочити гладкошерсту собаку, то на сонці шерсть миттєво прогріється аж до шкіри. Якщо намочити пухнасту собаку, то його шерсть швидко не просохне і виникне сильний парниковий ефект;

Не можна занурювати собаку повністю в холодну водойму в спеку, адже різкий перепад температури може викликати у собаки, як і у людини, сильні спазми, збої у роботі легенів і серця, аж до його зупинки. Спочатку, дайте собаці звикнути до температури води не пускаючи його дуже глибоко;

Не можна прикладати собаці у спеку компреси з льодом, адже різкі перепади температури так само не корисні собакам, як і людям;

Не можна поїти собаку крижаною водою, це може викликати спазми та проблеми з легенями, шлунком та серцем;

Не можна зверху накривати собаку мокрою тканиною, адже вона притискає шерсть, заважаючи їй вентилюватися та тканина швидко нагрівається. Справді, короткочасне загортання собаки в мокру і холодну тканину може бути необхідним, але треба постійно перевіряти рукою, засовуючи її під тканини, чи не став собака гарячішим ніж був і якщо шерсть стала теплою, а не холодно, треба терміново її прибирати.

Не можна стригти пухнастих собак до зовсім короткої шерсті. Шерсть – природний захист собаки від сонця, холоду та різних несприятливих умов.

У спекотну погоду собака буде пити більше води, як і люди, однак замість того, щоб потіти, вони втрачають воду, щоб охолодитися через дихання і тому будуть пити більше, щоб поповнити запаси. Щоб полегшити своїй собаці теплі пори року, можна використовувати спеціальні охолоджувальні килимки, що продаються майже у кожному зоомагазині.

Влітку, краще вигулювати собаку рано вранці та пізно ввечері, коли сонце вже за обрієм. Крім того, старші собаки, а також собаки з різними захворюваннями гірше переносять спеку, ніж їхні здорові молодші брати та сестри.

Ще важливо не надягати тугі намордники, щоб собака охолоджувався язиком і не водити їх по розпеченому асфальту.

Профілактика теплового удару є ключовою, однак, помічаючи ранні ознаки, також можна врятувати життя. Якщо собака демонструє будь-які ознаки зневоднення, пришвидшено дихає чи задихається, має блювоту чи діарею, слабкість чи млявість, її слід відвезти одразу до ветеринара, щоб перевірити температуру і вчасно допомогти.

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