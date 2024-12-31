Таропрогноз на 2025 рік для Стрільців: що карти нам віщують

Карти Таро приваблюють людей своєю начебто містикою та магією, проте здавна насправді є своєрідними дзеркалами душі, де можна побачити своє ймовірне майбутнє або дізнатися, чого ви насправді прагнете. Тому їх використовують у своїй роботі і психотерапевти.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта 2025 року - "Колесо Фортуни"

Ця карта свідчить про неминучість, успіх, почуття часу, поворотний момент, долю. Вона підказує, що в житті нічого не визначено, окрім самої невизначеності, а кожний момент пов'язаний з початком нового циклу. Шукайте збіги, вчіться бачити цикли та ситуації, які повторюються, ловіть відчуття того, що вас несе потік, не упускайте можливість спіймати свій другий шанс, а успіх стукається у ваші двері. Очікуйте непередбачуваних подій.

Ви вільні у своєму виборі, який може або покращити ваше життя, або закинути вас у прірву. Якщо з'являється ця карта, то ви виявляєтеся у великому потоці або стаєте частиною великого циклу. Найголовніше тут - не сподіватися на "долю", а взяти на себе відповідальність за свої дії. Не думайте, що весь світ проти вас, влийтеся у космічний танець та станьте його частиною, будьте самі його хореографом. Ви готові почати все з чистого листа або кинутися у велику авантюру. В цей момент розпочинається нова фаза вашого життя, хочете ви цього чи ні.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта 2025 року "Сонце"

Настав час показати себе та здійснити мрії. Це позитивна карта, яка означає успіх та щастя. "Сонце" наповнює нас позитивними думками, які допоможуть досягнути мети. Архетипічно Сонце представляє сміливість, енергійність, глибоке розуміння та проникнення у суть подій. Потрібно рухатися вперед.

Варто очікувати великої любові, радості та звільнення від минулих страхів та сумнівів. Проте не потрібно надто пишатися своєю славою, щоб не звертати увагу на інших.

Прогноз Таро на фінанси

Карта 2025 року "Зірка"

Ця карта свідчить про натхнення, ідеальну любов, розкриття істини. Вона нагадує про здійснення мрій, підказує, що для щастя необхідні самоаналіз та тверді переконання, говорить про світло в кінці тунелю, тверду віру в успіх, ідеалізацію людини або цілі, підвищення інтуїції та новий рівень довіри у стосунках з людьми.

Ваше самовираження досягне найвищої точки, ви зможете працювати мало не з енергіями Всесвіту, сподіватися на краще і бути впевненими у своєму майбутньому. Ситуація досить оптимістична, але вам потрібно вірити у себе.

Для початку слід відновити мир у своїй душі та ви будете задоволені собою і своїм шляхом у житті. Але "Зірка" - це більше карта натхнення, ніж практичних порад.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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