Атака дронами Миколаєва – що відомо про наслідки удару

Внаслідок атаки дронами по Миколаєву постраждала людина.

Окупаційні війська Росії у ніч проти 11 лютого атакували Миколаїв безпілотниками – внаслідок влучань виникла пожежа.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Відбулося займання на відкритій території інфраструктурного обʼєкту. Пожежу оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.

Також пошкоджень зазнали адміністративна будівля, житлові та дачні будинки, автомобілі, газопровід.

Поранення отримав чоловік – стан середнього ступеня тяжкості, йому надається вся необхідна медична допомога.

Наразі фахівці обстежують територію. Комунальні бригади завантажують будматеріали та виїжджають для допомоги жителям.

Нагадаємо, вночі ворог випустив 45 БпЛА типу "Shahed-136/131" з районів Балаклави та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму. Силами ППО було знищено 40 дронів.

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