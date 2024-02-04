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Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана придбав для військових партію дронів, обігрівачі та генератори Актуально

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Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана придбав для військових партію дронів, обігрівачі та генератори

Засоби аеророзвідки є наразі особливо актуальними на фронті. Вони зберігають життя воїнів і дозволяють сканувати бойову ситуацію у режимі онлайн. Звісно, їх завжди бракує, тож на допомогу приходять волонтери. У Благодійному Фонді Едуарда Мкртчана передали захисникам партію БПЛА різних типів, генераторів та обігрівачів.

«Суворі зими Донеччини впливають на хід бойових дій. Холод для нас – такий же ворог, як і противник, що засів з того боку. Мусимо боротися з обома, аби зберігати боєздатність і бойовий дух. Із цією метою мій Благодійний Фонд придбав для кількох підрозділів засоби, що допоможуть бійцям бути у теплі, вражати ворога і зберігати життя побратимам. На фронт на Донеччину вирушають чотири комплекси БПЛА «ВАЛК-1» та одна наземна станція керування. Ці українські безпілотники – надійні і безвідмовні у снігопади, морози й тумани. Також ми придбали і передали 19 дронів DJI, зокрема з модифікаціями оптики і нічного бачення, 211 FPV дронів, акумулятори, 44 дизельні обігрівачі, зарядні станції та генератори. Традиційно – у співпраці з керівництвом Донецької ОВА. Попереду – до двох місяців зимної погоди. Приємно, що воїни матимуть, чим протистояти холоду і ворогу. Переможемо їх обох», - зазначив засновник Фонду Едуарда Мкртчан, який наразі бере участь в бойових діях на Донеччині.

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Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана із початку повномасштабної агресії РФ підтримує військових і цивільних, допомагає ліквідувати наслідки обстрілів міст Донеччини. Благодійники підтримують медзаклади регіону, передають громадянам машини швидкої, будівельні матеріали, пічки для обігріву, продуктові набори.

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