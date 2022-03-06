"Це феноменальна історія" - Подоляк про проукраїнські мітинги та настрої людей

Подоляк наголосив, що Росія тотально не розуміє настроїв українців.
Настрої людей в Україні 2022 року дуже відрізняються від тих, які були у 2014 році. Зараз 98% українців - агресивно налаштовані проти російських окупантів.
Про це повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.
"На відміну від 2014 року, це феноменальна історія - в нас 98 % населення агресивно налаштовані проти російських окупантів. Навіть в тих регіонах, де в 2014 році була якась підтримка Росії, в нас сьогодні відбуваються феноменальні великі мітинги. Люди не боються виходити без зброї. Херсон, Нова Каховка, Запоріжжя, Миколаїв, тобто ті міста, де та чи інакше зараз присутні російські військові, ми навіть не могли припустити, люди виходять з прапорами, без зброї, з дітьми і просять покинути територію України російські війська. Не те, що з квітами не зустрічають, вони (протестувальники - ред.) під танки кидають", - сказав Подоляк.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.