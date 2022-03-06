"Це феноменальна історія" - Подоляк про проукраїнські мітинги та настрої людей

Подоляк наголосив, що Росія тотально не розуміє настроїв українців.

Настрої людей в Україні 2022 року дуже відрізняються від тих, які були у 2014 році. Зараз 98% українців - агресивно налаштовані проти російських окупантів.

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"На відміну від 2014 року, це феноменальна історія - в нас 98 % населення агресивно налаштовані проти російських окупантів. Навіть в тих регіонах, де в 2014 році була якась підтримка Росії, в нас сьогодні відбуваються феноменальні великі мітинги. Люди не боються виходити без зброї. Херсон, Нова Каховка, Запоріжжя, Миколаїв, тобто ті міста, де та чи інакше зараз присутні російські військові, ми навіть не могли припустити, люди виходять з прапорами, без зброї, з дітьми і просять покинути територію України російські війська. Не те, що з квітами не зустрічають, вони (протестувальники - ред.) під танки кидають", - сказав Подоляк.

Як починалася війна Росії проти України: