Атака Росії була на 16 областей України відразу, але в РФ немає тактики війни – Подоляк

Росія заходила відразу з кількох напрямків гігантськими колонами по 10-20-30 тисяч живої сили і декілька тисяч танків.
Кількісно російська армія має перевагу над українською і під час нападу Росія атакувала одразу 16 областей України, проте в РФ немає тактики цієї війни.
Таку думку в інтерв’ю російській журналістці Юлії Латиніній висловив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.
"Кількісно російська армія переважає над українською багатократно, як і над будь-якою іншою армією. Тому що багато, суттєву частину ВВП Росія витрачала саме на створення масштабної армії – в 5, в 10 разів більшої від армії України. Тобто відповідно кількісно ми просто не можемо на таку гігантську територію розтягнути свої оборонні порядки. Тобто для того, щоб нам охороняти територію…" – сказав Подоляк.
"Путін віддав наказ про спецоперацію і цей наказ стосувався не якоїсь локальної зони Донецької і Луганської областей. Він стосувався 16-ти відразу областей України. Тобто атака була на 16 областей України. Це гігантська територія, у нас же велика територія. Охороняти цю всю територію неможливо. У нас основні війська були сконцентровані по місцях можливого, як ми припускали, завдання ударів, якщо би все-таки держава Росія була адекватною для 21 століття. Тобто це – в основному луганський, донецький напрямок, де власне йшли бойові дії. Ніхто не збирався там розтягувати армію по всіх 24 областях", – розповів радник голови ОП.
Він також назвав головні напрямки, які на сьогодні захищає держава.
"Але, знову ж таки, Росія ж заходила відразу з кількох напрямків гігантськими колонами. Ці колони містили 10-20-30 тисяч живої сили і декілька тисяч танків одразу. Тобто ми перелаштувалися по ходу бойових дій. Тепер ми захищаємо всі ключові напрямки – північний, північно-східний – Харківська, Донецька, Луганська області. Південні області – меншою мірою, тому що звідти взагалі, як хвиля саранчі іде через Крим. Це щодня цілі потоки бронетехніки йдуть, живої сили. На убій просто людей ведуть", – розповів Подоляк.
Він також переконаний, що в російського Генштабу просто немає тактики ведення цієї війни.
"Я навіть не розумію цієї тактики війни, її немає. Ваш Генеральний штаб російський не вміє воювати. Це феноменально. Такого в принципі уявити неможливо було. Відсутність повного розуміння операції – як треба планувати, як оптимізувати ризики. Тобто все звелось до стандартного – того, що роблять малоосвічені люди: до оточення житлових кварталів, де живуть мирні люди, до блокування їх, щоб вони не могли нікуди виїхати і створити їм неможливість купувати продукти харчування, обстрілювати їх, щоб вони сиділи в підвалі, локально знищити електроенергію, мобільний зв’язок і питну воду. Феноменальна війна, от і все", – резюмував радник президентського офісу.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.