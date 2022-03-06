Атака Росії була на 16 областей України відразу, але в РФ немає тактики війни – Подоляк

Атака Росії була на 16 областей України відразу, але в РФ немає тактики війни – Подоляк

Росія заходила відразу з кількох напрямків гігантськими колонами по 10-20-30 тисяч живої сили і декілька тисяч танків.

Кількісно російська армія має перевагу над українською і під час нападу Росія атакувала одразу 16 областей України, проте в РФ немає тактики цієї війни.

Таку думку в інтерв’ю російській журналістці Юлії Латиніній висловив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

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"Кількісно російська армія переважає над українською багатократно, як і над будь-якою іншою армією. Тому що багато, суттєву частину ВВП Росія витрачала саме на створення масштабної армії – в 5, в 10 разів більшої від армії України. Тобто відповідно кількісно ми просто не можемо на таку гігантську територію розтягнути свої оборонні порядки. Тобто для того, щоб нам охороняти територію…" – сказав Подоляк.

"Путін віддав наказ про спецоперацію і цей наказ стосувався не якоїсь локальної зони Донецької і Луганської областей. Він стосувався 16-ти відразу областей України. Тобто атака була на 16 областей України. Це гігантська територія, у нас же велика територія. Охороняти цю всю територію неможливо. У нас основні війська були сконцентровані по місцях можливого, як ми припускали, завдання ударів, якщо би все-таки держава Росія була адекватною для 21 століття. Тобто це – в основному луганський, донецький напрямок, де власне йшли бойові дії. Ніхто не збирався там розтягувати армію по всіх 24 областях", – розповів радник голови ОП.

Він також назвав головні напрямки, які на сьогодні захищає держава.

"Але, знову ж таки, Росія ж заходила відразу з кількох напрямків гігантськими колонами. Ці колони містили 10-20-30 тисяч живої сили і декілька тисяч танків одразу. Тобто ми перелаштувалися по ходу бойових дій. Тепер ми захищаємо всі ключові напрямки – північний, північно-східний – Харківська, Донецька, Луганська області. Південні області – меншою мірою, тому що звідти взагалі, як хвиля саранчі іде через Крим. Це щодня цілі потоки бронетехніки йдуть, живої сили. На убій просто людей ведуть", ­– розповів Подоляк.

Він також переконаний, що в російського Генштабу просто немає тактики ведення цієї війни.

"Я навіть не розумію цієї тактики війни, її немає. Ваш Генеральний штаб російський не вміє воювати. Це феноменально. Такого в принципі уявити неможливо було. Відсутність повного розуміння операції – як треба планувати, як оптимізувати ризики. Тобто все звелось до стандартного – того, що роблять малоосвічені люди: до оточення житлових кварталів, де живуть мирні люди, до блокування їх, щоб вони не могли нікуди виїхати і створити їм неможливість купувати продукти харчування, обстрілювати їх, щоб вони сиділи в підвалі, локально знищити електроенергію, мобільний зв’язок і питну воду. Феноменальна війна, от і все", – резюмував радник президентського офісу.