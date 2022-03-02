Дніпропетровська область повністю під захистом ЗСУ – ОДА

Ситуація у Дніпропетровській області стабільна і контрольована.

Про це повідомила пресслужба ОДА.

Область перебуває під повним захистом ЗСУ. На сьогодні на території регіону немає жодного російського солдата чи ДРГ, заявив голова Дніпропетровської ОДА, керівник Ради оборони Дніпропетровської області Валентин Резніченко.

«Збройні Сили дають області змогу укріпитися. Використовуємо для цього кожну годину. Закликаю керівників районів, підприємств: самовільно не будуйте блокпости. Не перегороджуйте траси, вулиці. Це зашкоджує життєдіяльності міст. Нам треба вивозити мусор, забезпечувати продуктами магазини, ліками – аптеки. Затримка будь-якого транспорту неприпустима. Усі дії обов’язково узгоджуйте зі штабом оборони», - наголосив він.

В області продовжують роботу транспорт, лікарні, магазини. Діє система оповіщення.

«Якщо є така можливість, залишайтеся вдома. Почувши сирену, не зволікайте: відразу в укриття. Це ваша безпека», – сказав Резніченко.

В ОДА нагадали, що у Дніпропетровській області комендантська година – з 20:00 до 6:00. У цей час заборонено виходити на вулицю та в громадські місця без спеціальних перепусток.

Мешканцям області також нагадали: заборонено знімати на фото та відео блокпости, дислокацію та пересування військової техніки. Це стратегічна інформація, яку не можна розголошувати.