Днепропетровская область полностью под защитой ВСУ – ОГА

Ситуация в Днепропетровской области стабильна и контролируется.

Об этом сообщила пресс-служба ОГА.

Область находится под полной защитой ВСУ. На сегодняшний день на территории региона нет ни одного российского солдата или ДРГ, заявил председатель Днепропетровской ОГА, руководитель Совета обороны Днепропетровской области Валентин Резниченко.

«Вооруженные Силы позволяют области укрепиться. Используем для этого каждый час. Призываю руководителей районов, предприятий: самовольно не стройте блокпосты. Не перегораживайте трассы, улицы. Это мешает жизнедеятельности городов. Нам нужно вывозить мусор, снабжать продуктами магазины, лекарствами – аптеки. Задержка какого-либо транспорта недопустима. Все действия обязательно согласовывайтесь со штабом обороны», — подчеркнул он.

В области продолжают работу транспорт, больницы, магазины. Действует система оповещения.

«Если есть такая возможность, оставайтесь дома. Услышав сирену, не медлите: сразу в укрытие. Это ваша безопасность», – сказал Резниченко.

В ОГА напомнили, что в Днепропетровской области комендантский час – с 20:00 до 6:00. В это время запрещено выходить на улицу и в общественные места без специальных пропусков.

Жителям области также напомнили: запрещено снимать на фото и видео блокпосты, дислокацию и передвижение военной техники. Это стратегическая информация, которую нельзя разглашать.