Ирина Федишин назвала русских артистов лицемерами и рассказала, как помогает украинцам

Артистка не записывала никаких обращений к россиянам.
Певица Ирина Федишин вместе с семьей осталась в Украине и помогает мирным жителям и военным.
Артистка рассказала, что, несмотря на переживания, пытается быть полезной. Она готовит еду для беженцев и собирает гуманитарную помощь солдатам.
"Постоянная тревога и вопрос: "Чем я могу помочь?". Но очень стараюсь собрать себя в кучу. Иду лепить вареники, занесу деткам-беженцам. Потом буду искать спальные мешки для наших военных. Стараюсь быть полезной. Друзья, старайтесь найти для себя какое-то дело, чем вы можете помочь: финансово, едой, словами поддержки. В единстве наша сила", — поделилась певица.
Также артистка рассказала, что не записывает никаких обращений к российским артистам.
"Я не записываю обращений к русским артистам, так называемым друзьям. У меня нет там друзей. Я никогда не понимала этого сиденья на двух стульях, этого лицемерия, которое сегодня как никогда видно. Я не записываю обращений, к русским матерям, потому что я не умею общаться на русском", — сказала исполнительница.
Зато артистка записала обращение к украинцам, чтобы поддержать в столь тяжелое время. Она отметила, что Украина обязательно победит.
"Я хочу обратиться к своему народу. Сегодня в нашей Украине очень много горя, очень много беды, но мы обязательно ее отстроим. Наше единство, наше мужество показали, что наш народ не победить. Эта победа будет обязательно за нами, украинцами. Украина обязательно выстоит. Очень жаль, что за эту свободу мы платим такую высокую цену. Пусть бережет нас всех Господь. Слава Украине!" – сказала Ирина Федишин.
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Потери россиян, воюющих против Украины:
Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:
- В личном составе (убиты и ранены) – 5710 человек
- Пленных-200.
Уничтожено и повреждено
- самолетов – 29 ед,
- вертолетов – 29 ед,
- танков ‒ 198,
- ББМ/APV – 846,
- артиллерийских систем – 77,
- средства ПВО – 7,
- РСЗО — 24,
- цистерн из ГСМ-60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
- катера – 2 единицы,
- автомобильной техники – 305.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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