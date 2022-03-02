Украинские артисты и спортсмены вместе исполнили гимн Украины

Украинские артисты и спортсмены спели гимн Украины / скриншот с видео

Знаменитости поддержали украинцев.

Украинские знаменитости и спортсмены присоединились к патриотическому флешмобу "Музична оборона" и все вместе исполнили гимн Украины.

Каждый принял участие в исполнении государственного гимна. Кто-то пел из своего дома, кто-то из бомбоубежища, кто-то вышел во двор.

Артисты и спортсмены не только пели гимн, но и делали послания украинцами. Они писали, что "Украина обязательно победит, а украинцы – выстоят".

На видео гимн Украины спели: Олег Скрипка, Юлия Санина, Леся Никитюк, Соломия Витвицкая, Павло Зибров, Ольга Харлан, Макс Барских, Екатерина Осадчая, Юрий Горбунов, Елена Кравец, Тарас Тополя, Юрий Ткач и многие другие.

Напомним, телеканал 1+1 запустил патриотический флешмоб "Музична оборона" в поддержку украинского народа. Звезды записывают для соцсетей ролики, в которых исполняют уже известные или только что написанные песни о войне и гимне Украины.

Под видео ставят хэштег #музыкальнаяоборона. Ролики можно найти в соцсетях.

Читайте также:

Потери россиян, воюющих против Украины:

Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:

В личном составе (убиты и ранены) – 5710 человек

Пленных-200.

Уничтожено и повреждено

самолетов – 29 ед,

вертолетов – 29 ед,

танков ‒ 198,

ББМ/APV – 846,

артиллерийских систем – 77,

средства ПВО – 7,

РСЗО — 24,

цистерн из ГСМ-60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

катера – 2 единицы,

автомобильной техники – 305.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: