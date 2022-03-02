Українські артисти та спортсмени разом виконали гімн України

Українські артисти та спортсмени заспівали гімн / скріншот з відео

Знаменитості підтримали українців.

Українські знаменитості та спортсмени долучилися до патріотичного флешмобу "Музична оборона" та усі гуртом виконали гімн України.

Кожен долучився до виконання державного гімну. Хтось співав зі свого будинку, хтось з бомбосховища, хтось вийшов на подвір'я.

Артисти та спортсмени не лише співали гімн, але й робили послання українцями. Вони писали, що "Україна обов'язково переможе, а українці – вистоять".

На відео гімн України заспівали: Олег Скрипка, Юлія Саніна, Леся Нікітюк, Соломія Вітвіцька, Павло Зібров, Ольга Харлан, Макс Барських, Катерина Осадча, Юрій Горбунов, Олена Кравець, Тарас Тополя, Юрій Ткач та багато інших.

Нагадаємо, телеканал 1+1 запустив патріотичний флешмоб "Музична оборона" на підтримку українського народу. Зірки записують для соцмереж ролики, в яких виконують вже відомі або щойно написані пісні про війну та гімн України.

Під відео ставлять хештег #музичнаоборона. Ролики можна знайти у соцмережах.

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В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.

Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;

гелікоптерів – 29 од;

танків ‒ 198;

ББМ ‒ 846;

артилерійських систем – 77;

засоби ППО - 7;

РСЗВ - 24;

цистерн з ПММ - 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;

катери – 2 одиниці;

автомобільної техніки - 305.

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