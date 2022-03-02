Російські окупанти обстріляли дитсадок у Сєвєродонецьку – фото

Про потерпілих не повідомляється.

Російська армія обстріляла дитячий садок у Сєвєроднецьку Луганської області.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, після обстрілу Сєвєродонецька у дитячому садочку пошкоджено дах садочку та перебито тепломережу.

❗❗❗ Після обстрілу по місту Сєвєродонецьк у дитячому садочку в районі проспекту Центральний 61 пошкоджено дах садочку... Опубліковано Сергій Гайдай Середа, 2 березня 2022 р.

На момент обстрілу в підвальному приміщенні перебувало приблизно десяти осіб, з яких восьмеро дітей. Рятувальники намагаються їх евакуювати.