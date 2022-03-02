Ірина Федишин назвала російських артистів лицемірами та розповіла, як допомагає українцям

Артистка не записувала жодних звернень до росіян.

Співачка Ірина Федишин разом з родиною залишилася в Україні та допомагає мирним жителям та військовим.

Артистка розповіла, що, попри переживання, намагається бути корисною. Вона готує їжу для біженців та збирає гуманітарну допомогу для солдатів.

"Постійна тривога і запитання: "Чим я можу допомогти?". Але дуже стараюся зібрати себе до купи. Йду ліпити вареники, занесу діткам-біженцям. Потім буду шукати спальні мішки для наших військових. Намагаюся бути корисною. Друзі, старайтеся знайти для себе якусь справу, чим ви можете якось допомогти: фінансово, їжею, словами підтримки. В єдності наша сила", - поділилася співачка.

Також артистка розповіла, що не записує жодних звернень до російських артистів.

"Я не записую звернень до російських артистів, так званих друзів. В мене немає там друзів. Я ніколи не розуміла цього сидіння на двох стільцях, цього лицемірства, яке сьогодні як ніколи видно. Я не записую звернень, до російських матерів, бо я не вмію спілкуватися російською", - сказала виконавиця.

Натомість артистка записала звернення до українців, аби підтримати у такий тяжкий час. Вона зазначила, що Україна обов’язково переможе.

"Я хочу звернутися до свого народу. Сьогодні в нашій Україні дуже багато горя, дуже багато біди, але ми обов’язково її відбудуємо. Наша єдність, наша мужність показали, що наш народ не перемогти. Ця перемога буде обов’язково за нами, українцями. Україна обов’язково вистоїть. Дуже шкода, що за цю свободу ми платимо таку високу ціну. Хай береже нас усіх Господь. Слава Україні!" - сказала Ірина Федишин.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.

Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;

гелікоптерів – 29 од;

танків ‒ 198;

ББМ ‒ 846;

артилерійських систем – 77;

засоби ППО - 7;

РСЗВ - 24;

цистерн з ПММ - 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;

катери – 2 одиниці;

автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: