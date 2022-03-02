Російські окупанти ракетами обстріляли Ірпінь: подробиці

Окупанти обстріляли Ірпінь.

2 березня зранку окупанти завдали 2 авіаудари по місту Ірпінь. Ракети потрапили у житлові будинки.

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Про це повідомили в Нацполіції України.

Пошкоджено газопровід, інформація про втрати серед мирного населення уточнюється.

"На місце виїхав начальник Бучанського районного управління поліції Андрій Ткач. Він долучився до пошуково-рятівної операції на території пошкоджених будівель та поблизу їх. Поліцейські запропонували допомогу місцевим жителям, зокрема воду, харчі, теплий одяг. На даний час інформації про загиблих та постраждалих в результаті обстрілу до поліції не надходило", - йдеться у повідомленні.