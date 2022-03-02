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Російські окупанти ракетами обстріляли Ірпінь: подробиці

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Російські окупанти ракетами обстріляли Ірпінь: подробиці

Окупанти обстріляли Ірпінь.

2 березня зранку окупанти завдали 2 авіаудари по місту Ірпінь. Ракети потрапили у житлові будинки.

Про це повідомили в Нацполіції України. 

Пошкоджено газопровід, інформація про втрати серед мирного населення уточнюється.

"На місце виїхав начальник Бучанського районного управління поліції Андрій Ткач. Він долучився до пошуково-рятівної операції на території пошкоджених будівель та поблизу їх. Поліцейські запропонували допомогу місцевим жителям, зокрема воду, харчі, теплий одяг. На даний час інформації про загиблих та постраждалих в результаті обстрілу до поліції не надходило", - йдеться у повідомленні. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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